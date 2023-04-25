BI подсчитали, сколько на своих «платных» подписчиках в Twitter заработает бизнесмен Илон Маск

Представители Business Insider выяснили, сколько владелец Twitter (ограничен Роскомнадзором на территории РФ) Илон Маск получит от платной подписки на свой профиль. Только за один месяц он заработает 100 тысяч долларов.
Такой вывод они сделали исходя из данных, которые ранее в официальном аккаунте публиковал сам Маск. По статистике, за подписку на аккаунт предпринимателя платят 24,7 тыс. пользователей. Учитывая нынешнюю стоимость услуг, он будет зарабатывать 98,8 тысяч долларов в месяц.
Сам бизнесмен уже указывал на то, что его «платные» подписчики могут «спросить его о чем угодно». Однако это возможно только раз в несколько недель. Он также сделал акцент на том, что пользователи, подписанные на него, смогут получить специальные значки.
Ранее фигуру Маска затрагивал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заключил, что предприниматель мог бы стать президентом Америки.