Американский певец и актер Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет

Благодаря своему легендарному альбому «Calypso» Белафонте стали называть королем музыки калипсо. В сборнике было записано всего лишь две песни – это «Banana Boat Song» и «Farewell to Jamaica». Музыка Белафонте на протяжении 31 недели смогла удержаться на первой строчке в Billboard 200.