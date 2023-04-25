Американский певец и актер Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет

В возрасте 96 лет ушел из жизни американский певец, актер и активист Гарри Белафонте. Эту новость во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн.
Белафонте нашли в его доме в районе Манхэттен. Представитель актера причиной смерти назвал сердечную недостаточность.
В 1956 году Гарри Белафонте сыграл роли в фильмах «Кармен Джонс» и «Остров под солнцем». В 1960-е годы он решил оставить карьеру актера и окунуться в музыку.
Благодаря своему легендарному альбому «Calypso» Белафонте стали называть королем музыки калипсо. В сборнике было записано всего лишь две песни – это «Banana Boat Song» и «Farewell to Jamaica». Музыка Белафонте на протяжении 31 недели смогла удержаться на первой строчке в Billboard 200.
Кроме того, впервые истории тираж насчитывал свыше миллиона экземпляров. Обладатель двух премий «Грэмми» был назначен Джоном Кеннеди на должность советника Корпуса мира по культурным вопросам.
Ранее скончалась советская актриса Лидия Аршапова. Ей было 87 лет.