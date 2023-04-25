Глава МИД России Лавров: Грубые спекуляции США и Евросоюза по Украине отвлекают внимание от Ближнего Востока

США и Европа, спекулируя темой конфликта на Украине, пытаются перетянуть на свою сторону развивающиеся страны и отвлечь их внимание от Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
Глава дипломатического ведомства отметил, что США и Европа стараются перетянуть на свою сторону развивающиеся страны при помощи шантажа и угроз. Лавров добавил, что Вашингтон и его союзники использую образ России в качестве врага, победа над которым якобы позволит решить все проблемы.
«Тем самым кризисы, в урегулировании которых заинтересованы развивающиеся страны, становятся жертвой двойных стандартов и колониальных инстинктов Запада», — заявил Лавров.
Ранее МИД России заявил о готовности провести демарш в отношении США. Данное решение было вызвано отказом США выдать американские визы для российских журналистов.