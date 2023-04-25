Глава МИД России Лавров: Грубые спекуляции США и Евросоюза по Украине отвлекают внимание от Ближнего Востока

Глава дипломатического ведомства отметил, что США и Европа стараются перетянуть на свою сторону развивающиеся страны при помощи шантажа и угроз. Лавров добавил, что Вашингтон и его союзники использую образ России в качестве врага, победа над которым якобы позволит решить все проблемы.