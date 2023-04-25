ООН заявила о растущем числе беженцев на фоне столкновений в Судане

Хартум, 25 апреля. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что число граждан, покинувших Судан, составит 100 тысяч человек, пишут арабские СМИ.
Международная организация обеспокоена последствиями конфликта в стране, которые привели к нехватке воды и продовольствия. Сложившаяся ситуация осложняет возможность оказания помощи мирному населению.
Эвакуация граждан из Хартума в Порт-Судан продолжается. В городе организован временный центр для людей, которые ожидают транспортировку с помощью военного судна в безопасное место.