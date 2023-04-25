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Рэпер Scally Milano после скандального выступления в Петербурге отменил концерт в Москве

Шоу-бизнес
Рэпер Scally Milano после скандального выступления в Петербурге отменил концерт в Москве

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) после скандального выступления в Санкт-Петербурге отменил концерт в московском клубе Base. Информация появилась на странице мероприятия «ВКонтакте».

Артист сообщил, что намеченного на 28 апреля концерта не произойдет. Исполнитель пообещал сообщить дополнительную информацию после того, как появится какая-либо ясность по поводу событий, случившихся за последние три дня.

«Все ваши билеты действительны, но вы можете оформить возврат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хип-хоп исполнитель уехал из России после прерванного концерта в Санкт-Петербурге и возбуждения уголовного дела. По информации URA.RU, он уехал в Дубай.
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