Турция ввела беспрецедентную пошлину на ввоз зерновых культур

Также правительство недавно объявило о крупных энергетических и инфраструктурных проектах. При их закладке или открытии всегда присутствует президент Реджеп Тайип Эрдоган, который теряет поддержку населения и прибегает к популярным решениям ради повышения своих шансов на переизбрание.