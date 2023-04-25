Турция ввела беспрецедентную пошлину на ввоз зерновых культур

Меры приняты в преддверии сбора урожая и общенациональных выборов.
Власти Турции одобрили ввод 130-процентного тарифа на ввоз некоторых сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, сорго, ячмень, рожь, овес и кукурузу.
Пошлина утверждена после того, как некоторые страны Европейского Союза объявили о запрете на импорт зерна. Отдельные трейдеры заявили, что этот шаг в значительной степени направлен на защиту местных сельскохозяйственных секторов в преддверии президентских и парламентских выборов, назначенных на 14 мая.
Новые правила начинают действовать с 1 мая 2023 года. Ранее, в разгар пандемии коронавируса, все пошлины на ввоз продукции были снижены и начали вновь расти в 2022 году.
Также правительство недавно объявило о крупных энергетических и инфраструктурных проектах. При их закладке или открытии всегда присутствует президент Реджеп Тайип Эрдоган, который теряет поддержку населения и прибегает к популярным решениям ради повышения своих шансов на переизбрание.