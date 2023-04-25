«На защите справедливости»: Пригожин проинспектировал набор новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал всех парней вступать в ряды «музыкантов» и лично ознакомился с набором и ходом подготовки новобранцев «оркестра». Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба бизнесмена.
По словам предпринимателя, недавно вступившие в ряды ЧВК «Вагнер» мужчины были обычными парнями, а теперь они стоят на защите своей страны.
«Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Еще вчера они были обычными парнями, а сегодня они на защите нашей страны, на защите справедливости. Третья мировая уже рядом», — сказал Пригожин.
Основатель «оркестра» посмотрел, как проходит обучение новобранцев. Бизнесмен поинтересовался у бойцов, все ли у них нормально и получается ли отрабатывать военные навыки. Пригожин также посмотрел на подготовку снайперов к бою.
Плюс ко всему на видео можно заметить, что предприниматель успел пообщаться с недавно прибывшими на обучение бойцами.
«Что, приехали успеть Бахмут взять? Правильно. Надо активно готовиться, через три недели там», — отметил Пригожин.
После этого бизнесмен прибыл в центр по набору новых бойцов ЧВК «Вагнер». Там он узнал, что многие мобилизованные граждане хотят перевестись к «музыкантам».
«Давай попробуем обратиться к руководству министерства обороны, хотя они, конечно, воспринимают это, к сожалению, в штыки. Но тем не менее, я все это с собой забираю и тогда в обращении все это отправляю с просьбой перевести», — подчеркнул Пригожин, собирая обращения мобилизованных.
На опубликованной видеозаписи также можно было увидеть, как предприниматель лично общается по телефону с возможным кандидатом в ЧВК «Вагнер». Бизнесмен акцентировал внимание на том, что самой почетной специальностью в «оркестре» является штурмовик.
Евгений Пригожин ранее провел личную встречу с кандидатами на вступление в ЧВК «Вагнер». По словам основателя «оркестра», бойцам следует как можно скорее пройти обучение, чтобы успеть взять Бахмут.