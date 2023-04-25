В США призвали разместить тактическое ядерное оружие на территории Южной Кореи

Вашингтон должен вернуть свои тактические ядерные ракеты в Южную Корею, чтобы подать сигнал КНДР, заявил экс-советник США по национальной безопасности Джон Болтон.
Кроме сдерживания Северной Кореи, такой шаг поможет «успокоить» Сеул и замедлить стремление Южной Кореи к получению собственных ракет. Болтон добавил, что времени для решения вопроса по этой теме будет достаточно.
«Перебазирование тактического оружия не мешает Южной Корее получить собственный потенциал, но может дать нам время подумать, действительно ли мы хотим этого», — отметил политик в интервью Reuters.
Ранее канал RT писал о совместных учениях американских и южнокорейских ВВС. Военные эксперты отмечали, что США используют напряжение между Сеулом и Пхеньяном для расширения своего военного присутствия в регионе.