Чистый убыток розничной сети «Мираторг» в сумме в прошлом году превысил миллиард рублей

По отчету «ПродМира», чистый убыток «Мираторга» в прошедшем году в сумме составляет 1,038 миллиард рублей. Этот показатель в 1,7 раз выше, чем в 2021 году, когда расходы достигли 619,2 миллиона рублей. Доходность сети в 2022 году составила 19 миллиардов рублей — на 2,3% выше предыдущего показателя.