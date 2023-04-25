Чистый убыток розничной сети «Мираторг» в сумме в прошлом году превысил миллиард рублей

ООО «ПродМир», который владеет агрохолдингом «Мираторг», опубликовал отчетность о расходах компании за предыдущий год. По нему у сети расходы превысили миллиард рублей.
По отчету «ПродМира», чистый убыток «Мираторга» в прошедшем году в сумме составляет 1,038 миллиард рублей. Этот показатель в 1,7 раз выше, чем в 2021 году, когда расходы достигли 619,2 миллиона рублей. Доходность сети в 2022 году составила 19 миллиардов рублей — на 2,3% выше предыдущего показателя.
Самый крупный показатель убытков «Мираторга» был в 2019 году, когда он составил 2,3 миллиарда. Самый большая положительная динамика доходности была зафиксирована в 2020 году, когда прибыль компании достигла 20 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что группа компаний «Автодом» выкупила все российские активы Mercedes-Benz. Генеральный директор холдинга Андрей Ольховский сообщил о том, что скоро объявит своего нового технологического партнера.