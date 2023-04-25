Президент компании Lada Соколов раскрыл название новой линейки автомобилей

Новая линейка автомобилей марки Lada получит название X-Cross. Соответствующее заявление сделал президент компании Максим Соколов.
Бизнесмен отметил, что сборка транспортных средств будет происходить на заводе в Санкт-Петербурге. Ранее предприятие принадлежало японской фирме Nissan, однако сейчас его владельцем является российский производитель «АвтоВАЗ».
Как стало известно, работа над новым кроссовером стартует уже в июне 2023 года. При этом Соколов предупредил, что со следующего месяца цены на машины Lada увеличатся на 2 процента по сравнению с текущей стоимостью.
До этого министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, на каком этапе находится сделка по продаже российского завода компании Volkswagen. Немецкий производитель автомобилей и дилер «Авилон» уже утвердили основные условия контракта.