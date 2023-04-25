Представитель МИД РФ Мария Захарова: Новое «прозвище» Лаврова от Sky News – это оговорка по Фрейду

Такое представление Захарова назвала «оговоркой по Фрейду». По ее мнению, в этом виновата «тотальная дремучесть» западных СМИ. Она напомнила журналистам издания о том, что джедаи во вселенной франшизы «Звездные войны» представляют светлую сторону. Она также добавила официальное описание от создателей вселенной, где сказано об основном оружии джедая – световом мече.