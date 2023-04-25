Представитель МИД РФ Мария Захарова: Новое «прозвище» Лаврова от Sky News – это оговорка по Фрейду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новый эпитет главы ведомства Сергея Лаврова. Канал Sky News назвал его «джедаем темного искусства дипломатии».
Такое представление Захарова назвала «оговоркой по Фрейду». По ее мнению, в этом виновата «тотальная дремучесть» западных СМИ. Она напомнила журналистам издания о том, что джедаи во вселенной франшизы «Звездные войны» представляют светлую сторону. Она также добавила официальное описание от создателей вселенной, где сказано об основном оружии джедая – световом мече.
«В принципе, все так и есть. Кроме того, что меч Лавров еще не доставал», — резюмировала Захарова.
Ранее представитель МИД комментировала заявления США о визите Лаврова на Кубу. По ее мнению, риторика государства является «аморальной и самоуничтожительной».