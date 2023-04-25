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Глава МИД РФ Сергей Лавров в Совбезе ООН призвал остановить угрозу вооруженного арабо-израильского конфликта

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Совбезе ООН призвал остановить угрозу вооруженного арабо-израильского конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров призвал остановить угрозу очередного вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН.

Лавров отметил, что «за бортом» положительных изменений остается ситуация в Палестине. По его словам, «за бортом» положительных изменений сейчас остается «палестинская проблема».

Глава МИД РФ отметил, что целью заседания является повышение внимания к беспрецедентному росту напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта. Российский министр призвал переподтвердить «общие знаменатели» ближневосточного урегулирования, закрепленные в решениях Совбеза и Генассамблеи ООН.

Лавров призвал остановить угрозу очередного вооруженного противостояния. Он заявил, что необходимо расчистить политический горизонт для возобновления мирного процесса по Палестине.

Ранее Кремль назвал непростой обстановку в ООН, где работает Лавров. Об этом информирует URA.RU.
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