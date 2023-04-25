Глава МИД РФ Сергей Лавров в Совбезе ООН призвал остановить угрозу вооруженного арабо-израильского конфликта

Глава МИД РФ отметил, что целью заседания является повышение внимания к беспрецедентному росту напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта. Российский министр призвал переподтвердить «общие знаменатели» ближневосточного урегулирования, закрепленные в решениях Совбеза и Генассамблеи ООН.