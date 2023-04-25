Биржевой аналитик Багманов увидел позитив для цен на нефть в предстоящих праздниках и наступающем лете

В заключение он отметил, что нефть в целом остается в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель. Ожидается, что в мае цены на нефть начнут восстанавливаться и приблизятся к отметке 90 долларов за баррель. Ну, а сегодня в центре внимания будут еще данные по запасам от Американского института нефти.