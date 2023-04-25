Биржевой аналитик Багманов увидел позитив для цен на нефть в предстоящих праздниках и наступающем лете

Почему курс нефти стал несколько ниже, и когда ожидать исправления ситуации, рассказал ФАН биржевой аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись ростом на 1,2% и поднялись с отметки 81,40 к уровню 82,30. Сегодня цены снижаются — чуть ниже 82, но в целом, можно сказать, пока сохраняют нейтральную (условно позитивную) динамику со вчерашнего дня, поделился эксперт данными о торгах.
«Вчера поводом для роста, во-первых, стали ожидания, что спрос на нефть вырастет, особенно на нефтепродукты в Китае в период майских праздников. Там будут длинные выходные и уже идет активное бронирование авиаперелетов, поездок и прочего. Во-вторых, также остается проблема с поставками в Европу из-за приостановки отгрузки иракской нефти из Курдистана через Турцию. И пока что непонятно, когда там возобновятся поставки. При этом опасения вызывает дальнейший спрос и, возможно, замедление мировой (особенно американской) экономики из-за того, что ставки остаются высокими. Кроме того, ожидается, что на следующей неделе ФРС, ЕЦБ, Банк Великобритании, Банк Англии повысят ставки на 25 базисных пунктов. А это может ухудшить экономическую ситуацию в этих экономиках», — рассказал Александр Багманов.
Экспорт нефти из России остается достаточно высоким, отметил собеседник ФАН. И, по данным агентства Bloomberg, на прошлой неделе в среднем экспорт нефти из России составлял 3,4 млн баррелей в сутки. Это на 400 тыс. баррелей выше, чем до введения эмбарго. Нефть продолжают очень активно покупать Индия и Китай. И даже уже, по данным западных изданий, Индия сейчас покупает нефть выше потолка, который установили в Европе и США.
«Пока что какого-то сильного дефицита нет, но в мае вступают в силу новые квоты на добычу нефти со стороны стран ОПЕК+: добыча снижается на 1,16 миллиона баррелей в сутки и, соответственно, предложение станет еще меньше. А, учитывая, что тут еще и автосезон в Америке, наступает лето, плюс предстоящие майские праздники, спрос будет повышаться», — прогнозирует эксперт.
В заключение он отметил, что нефть в целом остается в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель. Ожидается, что в мае цены на нефть начнут восстанавливаться и приблизятся к отметке 90 долларов за баррель. Ну, а сегодня в центре внимания будут еще данные по запасам от Американского института нефти.
Ранее Александр Багманов уже высказывался о текущей ситуации с биржевыми ценами на нефть и влиянии на них со стороны ОПЕК+.