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ФАН публикует видео попытки ограбления отделения банка пожилым лжеминером в Петербурге

Происшествия

Пожилой петербуржец решил «обчистить» местное отделение Сбербанка необычным способом. Он подготовил записку с угрозами взорвать здание и взял с собой объемную сумку, но угодил в руки правоохранителей, не взяв с собой ни рубля. Видео с места инцидента публикует ФАН.

Отделение банка, куда заявился злоумышленник, находится на улице Смолячкова в Выборгском районе Северной столицы. Мужчина в кепке и бежевой куртке зашел в кассу, где уже сидел один из клиентов кредитного учреждения, и передал сотруднику записку с угрозами.

ФАН публикует видео попытки ограбления отделения банка пожилым лжеминером в Петербурге
«У меня бомба. Отдавайте все деньги из кассы. Если нажмете кнопку, бомба взорвется», — говорилось в «послании» петербуржца.

При этом горожанин всячески делал вид, будто его сумке находится опасный предмет. На кадрах с места происшествия также можно разглядеть, что в руках у него был смартфон с полуобнаженной девушкой на заставке.

Тем не менее, угрозы взорвать здание не помогли лжеминеру. По данным источника ФАН, позднее он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам. Мотивы петербуржца выясняются.

ФАН публикует видео попытки ограбления отделения банка пожилым лжеминером в Петербурге

Два школьника с игрушечным пистолетом ранее попытались ограбить маникюрный салон в петербургском Мурино, вдохновившись компьютерной игрой GTA.
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