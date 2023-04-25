В Совете Федерации поставили цель уничтожить тысячи тонн арестованной суррогатной водки за два года

Сенатор Сергей Рябухин отметил, что аренда складов с арестованным алкоголем обходится государству почти в миллиард рублей в год, а это около 78 миллионов рублей в месяц. Потому сейчас в нижней палате будут обдумывать новый законопроект. Он будет предусматривать то, что после обнаружения паленой водки правоохранители сразу должны будут подать ходатайства в суды на ее утилизацию.