В Совете Федерации поставили цель уничтожить тысячи тонн арестованной суррогатной водки за два года

В Совете Федерации озаботились тем, во сколько обходится хранение паленой водки. Было принято решение уничтожить все склады с алкоголем за два года. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Уничтожение контрафактного алкоголя приравнивают к утилизации наркотических веществ. Благодаря новым поправкам судьи смогут давать согласие только на уничтожение найденной нелегальной продукции. Ранее допускалось также одобрение ее хранения.
Сенатор Сергей Рябухин отметил, что аренда складов с арестованным алкоголем обходится государству почти в миллиард рублей в год, а это около 78 миллионов рублей в месяц. Потому сейчас в нижней палате будут обдумывать новый законопроект. Он будет предусматривать то, что после обнаружения паленой водки правоохранители сразу должны будут подать ходатайства в суды на ее утилизацию.
Предполагается, что уничтожить весь арестованный алкоголь будет возможно примерно за два года. Так будет, если сотрудники Росалкогольрегулирования и МВД сохранят темп начала 2023 года. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 25 декабря 2023 года будет ждать от своих сотрудников доклад о проделанной работе, чтобы проконтролировать ситуацию.
Ранее стало известно, что производитель водки Absolut хочет прекратить поставки в Россию. Соответствующая информация следует из заявления генерального директора компании.