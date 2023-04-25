Власти Фарерских островов продолжат пускать российские рыболовецкие суда в свои порты

Правительство Фарерских островов имеет право самостоятельно решать, пускать ли российские рыболовецкие суда в местные порты. Об этом заявил министр иностранных дел автономного региона Хогни Хойдал.
Датский дипломат прокомментировал сообщения ряда скандинавских СМИ о появлении вблизи архипелага двух кораблей, якобы выполнявших шпионские функции. По информации журналистов, инциденты произошли в разное время в период с 2015 по 2022 годы.
«Фарерские острова вполне способны оценить то, что происходит на их территории», — цитировало Хойдала зарубежное издание Euractiv.
Таким образом глава внешнеполитического ведомства дал понять, что власти региона не намерены вводит санкции в отношении рыболовецких судов из РФ.
Меж тем австралийский политик Карин Крайсль признала, что Канберра не может полностью отказаться от торговых отношений с Москвой. Ранее дипломат возглавляла министерство иностранных дел страны.