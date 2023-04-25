Российские туристы стали чаще получать отказы в шенгенской визе

Отказы российским туристам в выдаче шенгенской визы выросли на 20%, передает «Коммерсант» слова заместителя главы миграционно-визового отдела Continent Express Юлии Отвагиной.
По словам Отвагиной, чаще всего людям отказывают в выдаче «шенгена» из-за некорректного использования предыдущих виз. Также причиной часто называют недостаточное количество средств на банковском счету туристов.
Легче всего россиянам попасть на подачу документов на визу в Германию, Грецию и Италию. Сложнее же всего с визовыми центрами в Испании и Франции.
Однако эксперт отметила, что туроператоры в России все равно активно предлагают поездки в страны Европейского союза (ЕС). На апрель приходится около 40% запросов клиентов на страны Шенгенской зоны, а в прошлом году этот показатель достигал только 20%.
Ранее сообщалось, что россияне, которые сейчас находятся в Германии, стали бояться проблем с шенгенскими визами после высылки дипломатов.