Стоимость отечественного самолета МС-21 составит порядка 3 миллиардов рублей

Стоимость отечественного пассажирского самолета МС-21 будет ниже рыночной для авиакомпаний из России и составит три миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в общении с ТАСС.
Отмечается, что аналогичные МС-21 самолеты компаний Boeing стоят пять-шесть миллиардов рублей. Стоимость отечественных машин для российских авиакомпаний будет ниже, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на перевозчиков и пассажиров.
«Стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка. Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж», — сообщил Чемезов.
Глава Ростеха добавил, что государство также поможет авиакомпаниям частично компенсировать покупку отечественных машин. Он также указал, что аналогичные подходы работают в Европе и Китае.
Ранее предприятие «ОДК-Пермские моторы» сообщило о начале серийного производства авиационного двигателя ПД-14. Данные агрегаты используются в российских самолетах МС-21.