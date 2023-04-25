Политолог Борис Межуев: президент США Джо Байден продержится до конца года, а затем передаст власть Камале Харрис

Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что вновь будет выдвигаться на выборах 2024 года в паре с Джо Байденом. Американские СМИ точно не знали о планах команды действующего президента, а некоторые из его советников допускали, что политик заявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью. Свежие соцопросы, проведенные в Америке, в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев — его предшественника Дональда Трампа, если обоих выдвинут две главные партии.