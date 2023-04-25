Политолог Борис Межуев: президент США Джо Байден продержится до конца года, а затем передаст власть Камале Харрис

Президент США Джо Байден официально объявил, что намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года. Как сообщил корреспонденту ФАН политолог-американист Борис Межуев, он не верит, что в своем нынешнем состоянии лидер Америки вновь реально пойдет на подобный шаг.
«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию, отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам, давайте закончим работу!», — заявил Байден.
Обращение Байдена было символически опубликовано 25 апреля — в ту же дату, когда в 2019-м политик объявлял о своем выдвижении на первый президентский срок.
Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что вновь будет выдвигаться на выборах 2024 года в паре с Джо Байденом. Американские СМИ точно не знали о планах команды действующего президента, а некоторые из его советников допускали, что политик заявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью. Свежие соцопросы, проведенные в Америке, в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев — его предшественника Дональда Трампа, если обоих выдвинут две главные партии.
При этом большинство опрошенных американцев не хотели бы видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа. Напомним, следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за Белый дом. Байден до сегодняшнего дня лишь намекал, что рассчитывает на переизбрание. Если ему это удастся, то в начале второго президентского срока хозяину Белого дома будет 82 года.
Политолог-американист Борис Межуев считает, что в случае участия Байдена в выборах, традиционных дебатов между кандидатами, скорее всего, не будет.
«Для меня это выдвижение — какая-то политическая загадка. Я не понимаю, как человек в таком состоянии, как у Байдена, может, например, участвовать в политических дебатах. При этом Трамп находится в хорошей физической форме, говорит быстро, напористо и ярко. И против него — Байден, который перманентно находится в некой прострации. Поэтому, лично я уверен — если действующий президент все же дойдет до финала гонки, то дебатов между кандидатами просто не будет. Думаю, в ходе кампании Байден несколько раз появится на публике, помашет рукой, скажет несколько слов, но в итоге откажется от дебатов с конкурентом. Например, по причине того, что Трамп находится под следствием», — указал политолог.
Как считает политолог, в этом случае речь пойдет о крайне закрытой избирательной кампании, по итогам которой реальная власть окажется у кого угодно, но только не у Байдена.
«Честно говоря, я до конца не верю, что Байден в его состоянии реально пойдет на выборы. Ему 80 лет, такой старый президент еще никогда не шел на выборы в США. Даже Рональд Рейган на излете своей карьеры был моложе, чем он. Конечно, Байден мог сделать такое заявление, чтобы не ставить себя в положение «хромой утки», и не лишать уверенности свое окружение. Однако избирательная кампания в США фактически на старте, до партийных праймериз остался лишь один год. Я вполне допускаю ситуацию, когда Байден дождется конца года, а потом, подобно Линдону Джонсону, передаст власть вице-президенту Камале Харрис. На мой взгляд, это было бы даже логично, ведь в последнее время Харрис стала больше появляться на публике. Но проблема в том, что рейтинг у нее катастрофически низкий», — считает эксперт.
В любом случае, к концу года Байден будет вынужден снять свою кандидатуру с выборов, дав Камале Харрис возможность довести выборную кампанию до конца.
«При этом Байден будет ее все время как-то окормлять, поддерживать, и демократы будут понимать — голосуя за Камалу Харрис, они голосуют за тот курс, который проводил сам Байден. И который, согласно мнению поддерживающих его экспертов, считался «успешным для Америки», — заключил аналитик.
Напомним, 25 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона общества «Знание» предсказал успех Илону Маску на выборах президента США.