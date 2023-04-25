Уборщица из Псковской области отправила «американскому военному» около 300 тысяч рублей на российскую карту

Псковская уборщица отправила около 300 тысяч рублей американскому спецназовцу. Спустя более чем полтора года переписки выяснилось, что она общалась с мошенником.
О деталях инцидента рассказал Telegram-канал Mash. Жительница Псковской области длительное время переписывалась с якобы солдатом ВВС США Китом Шелдоном. Мужчина часто просил деньги. Всего его «возлюбленная» отдала 293 тысячи рублей. Их она переводила на российскую карту. Сам избранник отмечал, что приедет к любимой из Сирии в РФ.
Женщина все поняла только после того, как «Шелдон» снова потребовал денег якобы за то, что его поймали в аэропорту Шереметьево за оружие. Она написала заявление в полицию и продолжает общаться с ним, чтобы помочь органам с розыском.
Ранее таксист из Москвы вернул пенсионерке 500 тыс. рублей, которые она отдала мошенникам. Он своевременно позвонил правоохранителям.