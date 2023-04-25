ЮАР приняла решение о выходе республики из МУС

Претория, 25 апреля. Президент ЮАР и лидер Африканского национального конгресса (АНК) Сирил Рамафоса сообщил о выходе республики из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).
Ожидается, что на саммите БРИКС, который состоится в августе в ЮАР, сможет очно присутствовать президент России Владимир Путин. Ордер на его арест МУС выдал в марте этого года.
Представитель президента Южноафриканской Республики отметил, что для выхода из Международного уголовного суда требуется одобрение этого решения парламентом. АНК в нижней палате имеет большее количество голосов.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор исключила разрыв дипломатических отношений с Россией под давлением стран Запада. Она высказалась о том, что Претория будет и дальше сохранять многолетнее партнерство с Москвой.