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ЮАР приняла решение о выходе республики из МУС

Весь мир
ЮАР приняла решение о выходе республики из МУС

Претория, 25 апреля. Президент ЮАР и лидер Африканского национального конгресса (АНК) Сирил Рамафоса сообщил о выходе республики из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

Ожидается, что на саммите БРИКС, который состоится в августе в ЮАР, сможет очно присутствовать президент России Владимир Путин. Ордер на его арест МУС выдал в марте этого года.

Представитель президента Южноафриканской Республики отметил, что для выхода из Международного уголовного суда требуется одобрение этого решения парламентом. АНК в нижней палате имеет большее количество голосов.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор исключила разрыв дипломатических отношений с Россией под давлением стран Запада. Она высказалась о том, что Претория будет и дальше сохранять многолетнее партнерство с Москвой.
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