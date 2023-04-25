War Zone: Украинские военные требуют подкрепления от бронетанковых частей

ВСУ отчаянно нуждаются в поддержке механизированных подразделений, подготовленных в странах НАТО, заявил обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн.
Колумнист отметил, что тревожные сообщения с передовой подтверждают, что украинские военные ушли в пассивную оборону. По его словам, они требуют подкрепления от новых бронетанковых частей.
Пейн полагает, что натиск российской армии мешает Киеву в нанесении контрудара. По его словам, снятие давления на линии фронта в Донбассе должно быть «желательным побочным эффектом» контрнаступления.
Эксперт подчеркивает, что украинские военные сейчас испытывают острую нехватку живой силы. Ситуация в Артемовске (Бахмуте) лучше всего демонстрирует реальное положение дел, указал он.
Ранее сообщалось, что многие украинские солдаты в Артемовске не понимают, почему командование не приказывает им отступать, учитывая потери ВСУ в этом городе. Бойцы отмечают, что не верят в победу Киева.