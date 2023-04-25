Угандийские ВВС приняли в эксплуатацию первый отремонтированный в республике российский вертолет Ми-24

Кампала, 25 апреля. ВВС Уганды приняли в эксплуатацию на своей базе первый вертолет Ми-24, который прошел капитальный ремонт на территории республики.
Мероприятие по приемке воздушной техники лично возглавил президент Йовери Кагута Мусевени. Он отметил, что это событие является подтверждением многолетних взаимовыгодных отношений с Россией.
Глава государства также напомнил о том, что двухстороннее военное сотрудничество началось в 1986 году, когда угандийская делегация закупила у СССР первую партию вертолетов Ми-17. На сегодняшний день работы в объеме капитального ремонта были выполнены в африканских странах южнее Сахары впервые.
Официально сервисный центр по обслуживанию винтокрылых машин российского производства был открыт в 2022 году на базе ВВС в Накасонголе. В перспективе центр будет отвечать за обслуживание летательной военной техники со всего континента. Эта инициатива является частью программы экономического развития Уганды.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что Россия передаст ЮАР несколько единиц вертолетов Ми-8 и Ми-17. Пилотный проект будет реализован в рамках создания в Южно-Африканской Республике службы скорой медицинской помощи.