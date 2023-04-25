Угандийские ВВС приняли в эксплуатацию первый отремонтированный в республике российский вертолет Ми-24

Глава государства также напомнил о том, что двухстороннее военное сотрудничество началось в 1986 году, когда угандийская делегация закупила у СССР первую партию вертолетов Ми-17. На сегодняшний день работы в объеме капитального ремонта были выполнены в африканских странах южнее Сахары впервые.