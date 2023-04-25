Американский предприниматель Илон Маск: Применение доллара в санкциях приведет к отказу от его использования

Таким образом Маск прокомментировал публикацию, в которой автор утверждает, что дедолларизация мировой экономики сейчас идет в десять раз быстрее, чем в прошлые два десятилетия. Отмечается, что, после введения антироссийских санкций, использование доллара в международных расчетах упало до 47%, если сравнивать этот показатель с 73% в 2001 году.