Готовившего убийство журналистки Дарьи Дугиной члена украинской ДРГ объявили в розыск. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд.
По данным журналистов, участник украинской диверсионной группы также заочно арестован в Москве. Его объявили в международный розыск.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича», — отмечает представитель ведомства.
В комментарии он также указал на детали. Мужчине грозит заключение сроком на два месяца по статье «Убийство». Отсчет начнется с того момента, когда Цыганенко вернется на территорию России.
Ранее издание Washington Post сообщило о том, что западные чиновники уверены в причастности киевского режима к убийству Дугиной. По данным журналистов, представители ясно дали понять Украине, что именно она несет ответственность за произошедшее.