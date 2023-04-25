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Подготовивший убийство журналистки Дугиной член ДРГ объявлен в международный розыск

Происшествия
Подготовивший убийство журналистки Дугиной член ДРГ объявлен в международный розыск

Готовившего убийство журналистки Дарьи Дугиной члена украинской ДРГ объявили в розыск. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд.

По данным журналистов, участник украинской диверсионной группы также заочно арестован в Москве. Его объявили в международный розыск.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича», — отмечает представитель ведомства.

В комментарии он также указал на детали. Мужчине грозит заключение сроком на два месяца по статье «Убийство». Отсчет начнется с того момента, когда Цыганенко вернется на территорию России.

Ранее издание Washington Post сообщило о том, что западные чиновники уверены в причастности киевского режима к убийству Дугиной. По данным журналистов, представители ясно дали понять Украине, что именно она несет ответственность за произошедшее.
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