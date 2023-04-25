«Крылья Советов» хотят обратиться в правоохранительные органы из-за судейства в футбольном матче с «Пари НН»

Матч «Пари НН» – «Крылья Советов» прошел 23 апреля в Нижнем Новгороде. Он завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Судью игры Романа Галимова обвиняют в некачественном и несправедливом в пользу нижегородцев судействе. Руководитель самарского клуба Вадим Андреев 24 апреля подал в отставку в знак бойкота против судейства команды.