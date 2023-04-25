В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь маршала Буденного

Торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной одному их первых советских маршалов Семену Буденному, состоялась в Москве. Памятный знак появился на фасаде Академии вооруженных сил имени М. В. Фрунзе.
Во вторник, 25 апреля, отмечается 140-летие со дня рождения военачальника. В мероприятии приняли участие научный директор РВИО Михаил Мягков, внук полководца Алексей Буденный и заместитель начальника вуза Олег Цеков.
При этом последний напомнил, что советский маршал получал образование именно в указанной академии. Теперь же студенты активно изучают его вклад в развитие военного дела, передали РИА Новости.
«Именно он был инициатором такой новой формы и способа – глубокие рейды его передовых отрядов на широком фронте», — привел пример Цеков.
В свою очередь, Алексей Буденный назвал открытие мемориальной доски «знаковым и справедливым» событием. В частности, из-за усердия его выдающегося родственника во время учебы.
Меж тем в Волгограде завершилась реставрация самой большой в стране живописной картины. Речь идет о полотне «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» размером 16 на 120 метров.