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Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что в США знают о готовности России к украинскому наступлению

Армия
Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что в США знают о готовности России к украинскому наступлению

Чиновники в США продолжают обсуждение контрнаступления ВСУ, но их заявления носят противоречивый характер, отметил военный эксперт Александр Перенджиев. По его мнению, это связано с пониманием, что российские войска готовы к любым действиям Киева.

«Они понимают, что Россия уже подготовилась к контрнаступлению ВСУ, выстроила несколько эшелонов обороны, разгромила ряд группировок, которые проводили разведку боем», — рассказал эксперт Общественной службе новостей.

Кроме того, Вашингтон намеренно делает информационные вбросы, пытаясь вызвать наступление ВС России. По словам Перенджиева, в данный момент российским войскам не стоит переходить в наступление.

Ранее канал RT сообщал, что Киев может потерять поддержку Запада в случае провала контрнатупления.
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