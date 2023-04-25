Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что в США знают о готовности России к украинскому наступлению

Чиновники в США продолжают обсуждение контрнаступления ВСУ, но их заявления носят противоречивый характер, отметил военный эксперт Александр Перенджиев. По его мнению, это связано с пониманием, что российские войска готовы к любым действиям Киева.
«Они понимают, что Россия уже подготовилась к контрнаступлению ВСУ, выстроила несколько эшелонов обороны, разгромила ряд группировок, которые проводили разведку боем», — рассказал эксперт Общественной службе новостей.
Кроме того, Вашингтон намеренно делает информационные вбросы, пытаясь вызвать наступление ВС России. По словам Перенджиева, в данный момент российским войскам не стоит переходить в наступление.
Ранее канал RT сообщал, что Киев может потерять поддержку Запада в случае провала контрнатупления.