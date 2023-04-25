Реставрация крупнейшего в России живописного полотна завершилась в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил реставраторов за окончание важного этапа в обновлении музея-заповедника «Сталинградская битва».
Как напомнил Бочаров, речь идет о самой большой в России живописной картине на холсте размером 16 на 120 метров. Заказ на реставрацию панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» был выполнен к 80-летию исторической победы советских войск в Сталинградской битве, сообщает «Волгоградская Правда».
От имени жителей Волгограда и Волгоградской области Бочаров сердечно поблагодарил коллектив Студии военных художников имени М.Б. Грекова за выполненную работу,
В ходе своей титанической работы реставраторы восстановили отдельные детали картины, укрепили краски, кое-где перетянули холст и полностью заменили светоотражательный экран. Попутно с поверхности полотна было удалено около 200 килограммов пыли и нежелательных наслоений.