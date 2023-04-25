Росгвардия выявила более 2,5 тыс. нарушений хранения гражданского оружия в Подмосковье

С начала года сотрудниками Росгвардии Московской области было выявлено более 2,5 тыс. нарушений в условиях хранения гражданского оружия.
Как передает сетевое издание «Информация Культура Развлечение»,в Московской области на учете состоят более 189 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых во владении порядка 350 тысяч единиц оружия.
Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии были организованы проверки владельцев оружия. Всего с начала года было проведено около 13 тыс. проверок и выявлено более 2,5 тыс. нарушений. Недобросовестные владельцы оружия были привлечены к административной ответственности.