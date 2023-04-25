Росгвардия выявила более 2,5 тыс. нарушений хранения гражданского оружия в Подмосковье

Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии были организованы проверки владельцев оружия. Всего с начала года было проведено около 13 тыс. проверок и выявлено более 2,5 тыс. нарушений. Недобросовестные владельцы оружия были привлечены к административной ответственности.