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Легковой автомобиль в центре Волгограда совершил наезд на пешехода

Происшествия
Легковой автомобиль в центре Волгограда совершил наезд на пешехода

ДТП произошло накануне поздно вечером в Центральном районе Волгограда. Пострадал 48-летний гражданин, которого сбил автомобилист. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», дорожно-транспортное происшествие в центре региональной столицы произошло 24 апреля в 22:25 перед домом № 5 по проспекту Ленина. В это время 37-летний автолюбитель на «Ладе Весте» налетел на пешехода, двигавшегося по проезжей части трассы в оранжевом жилете.

Легковушка ехала со стороны улицы Комсомольская по направлению к улице Володарского. Момент наезда на пешехода зафиксировали камеры наружного наблюдения. Пострадавший волгоградец был незамедлительно госпитализирован приехавшей бригадой скорой помощи, поделились в пресс-службе ведомства.
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