В ЮАР приняли решение о выходе страны из Международного уголовного суда

Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) намерена инициировать выход республики из Международного уголовного суда (МУС). Решение о соответствующем шаге уже принято, рассказал глава государства Сирил Рамафоса.
О ситуации также высказался официальный представитель лидера ЮАР. Он подчеркнул, что решение о выходе республики из состава МУС должен принять национальный парламент, где большинство мест занимают депутаты от АНК.
Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал такое решение МУС позорным.