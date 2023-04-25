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Мужчину из Таиланда укусил питон, когда он сидел в туалете

Происшествия
Мужчину из Таиланда укусил питон, когда он сидел в туалете

Житель Таиланда пострадал от выползшего из унитаза питона. По сообщениям издания The Thaiger, после укуса он поскользнулся и упал. Это стало причиной дополнительных травм.

По данным журналистов, после укуса мужчина заметил змею. Животное пыталось скрыться в трубе. Находясь в шоке, он выбежал из туалета и поскользнулся.

В больнице пациенту оказали необходимую помощь. Жителю Таиланда заявили, что змея не является ядовитой. Позже он вернулся домой, однако в трубе питона уже не было. Сам пострадавший добавил, что змея уже появлялась в туалете. В марте хладнокровного видели несколько раз за один день.

Стоит отметить, что дикие животные наносят вред людям не только в экзотических, но и в европейских странах. Так, ранее одичавшие кашемировые козы пришли в один из городов Уэльса. Они стали уничтожать растения и живые изгороди.
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