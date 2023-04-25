Мужчину из Таиланда укусил питон, когда он сидел в туалете

В больнице пациенту оказали необходимую помощь. Жителю Таиланда заявили, что змея не является ядовитой. Позже он вернулся домой, однако в трубе питона уже не было. Сам пострадавший добавил, что змея уже появлялась в туалете. В марте хладнокровного видели несколько раз за один день.