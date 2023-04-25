Эхо Сталинграда: The Times сравнила сражение за Бахмут с великой битвой времен ВОВ

Корреспонденты британской газеты The Times поделились впечатлениями от посещения госпиталя в Дружковке, куда привозят военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивших ранения в битве с бойцами ЧВК «Вагнер» за Бахмут.
По словам журналистов, в сражении за город украинская армия теряет наиболее опытных солдат, а общие потери достигли катастрофических масштабов, сравнимых с потерями в Сталинградской битве времен Великой Отечественной войны.
Бои за Бахмут стали самыми напряженными с начала спецоперации. Наступая на этом направлении подразделения ЧВК «Вагнер» решают сразу несколько задач. Помимо освобождения территории ДНР, которая на сегодняшний день остается под контролем ВСУ, в схватке за город противник сжигает подразделения, подготовленные для масштабного контрнаступления.
Как отметил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, «Бахмутская мясорубка», которую устроили «вагнеровцы» противнику в городе, работает более, чем успешно.
Он также предупредил, что как только подразделения «оркестра» закончат брать Бахмут, а последний украинский солдат здесь будет уничтожен или бежит, начнется контрнаступление украинской армии. Противник воспользуется тем, что ЧВК «Вагнер» будет втянута внутрь города, и организует контрудар на другом участке, чтобы получить хоть какой-то результат на фоне потери стратегически важного населенного пункта. Пригожин призвал всех быть готовыми к этому.