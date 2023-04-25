Эхо Сталинграда: The Times сравнила сражение за Бахмут с великой битвой времен ВОВ

Он также предупредил, что как только подразделения «оркестра» закончат брать Бахмут, а последний украинский солдат здесь будет уничтожен или бежит, начнется контрнаступление украинской армии. Противник воспользуется тем, что ЧВК «Вагнер» будет втянута внутрь города, и организует контрудар на другом участке, чтобы получить хоть какой-то результат на фоне потери стратегически важного населенного пункта. Пригожин призвал всех быть готовыми к этому.