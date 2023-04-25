Гарольд Стассен — единственный кандидат на пост президента США, который был старше Джо Байдена

Стассен выдвигал свою кандидатуру на пост президента девять раз: в 1944, 1948, 1952, 1964, 1968, 1984, 1988 и в последний раз — в 1992 годах. Стоит отметить, что в 1932 году на пост главы государства баллотировался Уильям Хоуп Харви, которому был 81 год.