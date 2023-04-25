Гарольд Стассен — единственный кандидат на пост президента США, который был старше Джо Байдена

За всю историю США только претендент на пост президента Герольд Стассен был старше действующего главы государства Джо Байдена. Он участвовал в выборах в 1992 году.
Действующему президенту США в ноябре 2024 года исполниться 82 года. Ближайшему по возрасту кандидату было 85 лет, когда он участвовал в выборах главы государства 1992 года.
Однако, в отличие от Байдена, Стассен не смог стать кандидатом. Его кандидатура была отсеяна в ходе предвыборного голосования.
Стассен выдвигал свою кандидатуру на пост президента девять раз: в 1944, 1948, 1952, 1964, 1968, 1984, 1988 и в последний раз — в 1992 годах. Стоит отметить, что в 1932 году на пост главы государства баллотировался Уильям Хоуп Харви, которому был 81 год.
Сейчас Байден является самым старым президентом США, чье имя значится в бюллетене. По возрасту он занял второе место среди сотен претендентов на предыдущих выборах.
Участие президента США Джо Байдена на выборах 2024 года прокомментировал спикер палаты представителей конгресса страны Кевин Маккарти. Он призвал действующего главу государства озаботится будущим Аерики, а не своей политической карьеры.