В ожидании: доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов рассказал о ситуации с «контрнаступлением» ВСУ

Защитники Донбасса готовятся к распиаренному «контрнаступлению» ВСУ. При этом, как отметил доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов, в ближайшее время оно, скорей всего, не предвидится — в регионе ливни из-за чего на дорогах жуткая распутица.
Однако это не повод расслабляться, подчеркнул он в авторской колонке для ФАН. По словам добровольца, ВСУ постоянно пытаются точечно атаковать маленькими диверсионно-разведывательными группами, поэтому российским бойцам надо смотреть в оба и быть всегда на чеку.
Мы можем и умеем давать достойный отпор и так будет всегда. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Ожидание на нашем направлении продолжается. Все ходили разговоры вокруг высокопоставленных лиц и военных чуть ниже рангом по поводу распиаренного «контрнаступления» ВСУ, мол, когда земля подсохнет, начнется какое-то движение. Пока же на самом деле ничего еще не подсохло в силу того, что опять начались дожди — жутчайшая распутица, грязище. Но могу сказать, на угледарском направлении все-таки были очень серьезные попытки прорыва. Мы с успехом подавили врага и Вооруженные силы Украины понесли большие потери. Слава Богу, мы можем и умеем давать достойный отпор и так будет всегда.
На других направлениях противник периодически тоже начинает предпринимать какие-то шаги: группками пытаться прорваться, хитрит, но все эти попытки в итоге терпят фиаско. Конечно этим «хероям» проще бомбить церкви в Пасху, кладбища в поминальное воскресенье да лупить из всех орудий по мирным жителям. При этом додуматься своей башкой, что их действия просчитывают в секунды, они не могут, оттого и провальны эти вылазки.
Как говорится, слабых обидеть легко, а ты попробуй сильного, тронь. А мы не то чтобы сильные, просто за нами стоит правда, свет и Господь. Поэтому не будет никакого прорыва, никакой жизни для этих извергов, никаких боевых успехов. Они могут только стрелять в спины мирным жителям и наводить свои орудия на церкви и кладбища в святые дни.
Сейчас идут опять ливни, причем довольно серьезные. Я не думаю, что в ближайшее время что-то там подсохнет. Конечно, ВСУ могут выдвинуться в грязь и распутицу, попробовать использовать гусеничную технику, плюс пешими мелкими ДРГ по лугостепям, поэтому попытки прорывов исключать нельзя. Тем более невозможно перекрыть каждый метр фронта и все это понимают.
Для нас, защитников, сейчас главное — не врагу реализовать попытку прорыва. Каждому бойцу надо смотреть в оба, быть внимательным на блокпостах и заставах, понимать, что от твоих действий зависят жизни твоих сослуживцев и мирных жителей. В общем, нужно думать не только о себе, но и о своих боевых товарищах и о тех, кто у тебя за спиной — ни в чем не повинные мирные жители.