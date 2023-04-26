В ожидании: доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов рассказал о ситуации с «контрнаступлением» ВСУ

Для нас, защитников, сейчас главное — не врагу реализовать попытку прорыва. Каждому бойцу надо смотреть в оба, быть внимательным на блокпостах и заставах, понимать, что от твоих действий зависят жизни твоих сослуживцев и мирных жителей. В общем, нужно думать не только о себе, но и о своих боевых товарищах и о тех, кто у тебя за спиной — ни в чем не повинные мирные жители.