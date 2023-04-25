ЕС планирует с 25 августа ужесточить контроль на 19 интернет-платформах

Европейский союз (ЕС) заявил о намерении ужесточить контроль над 19 различными интернет-ресурсами, сообщается в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.
Евросоюз примет меры с 25 августа нынешнего года. Еврокомиссия уточнила, что усиление контроля коснется 19 интернет-платформ, включая такие сервисы, как TikTok, YouTube, Google, Amazon и Instagram✱ (принадлежит организации Meta✱✱, запрещенной на территории Российской Федерации).
Прежде сообщалось о том, что социальная сеть Twitter (ограничена Роскомнадзором на территории РФ) убирает отметки «финансируемый правительством» и «связанные с государством» с аккаунтов СМИ.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму