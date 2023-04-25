ЕС планирует с 25 августа ужесточить контроль на 19 интернет-платформах

Евросоюз примет меры с 25 августа нынешнего года. Еврокомиссия уточнила, что усиление контроля коснется 19 интернет-платформ, включая такие сервисы, как TikTok, YouTube, Google, Amazon и Instagram✱ (принадлежит организации Meta✱✱, запрещенной на территории Российской Федерации).