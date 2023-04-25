Политолог Руслан Бортник: провал наступления ВСУ может запустить необратимые процессы в украинском обществе

По данным западных СМИ, в эти дни Украина посылает массу ложных сигналов, чтобы сбить с толку Россию насчет того, когда и где ВСУ нанесут главный удар. Как считает политолог Руслан Бортник, в случае неудачи «наступа» в этой стране могут начаться необратимые процессы, способные снести нынешний режим.
Как сообщило американское издание Politico, «большинство военных экспертов согласны, что наиболее вероятны один крупный удар ВСУ и один ложный маневр».
«У Киева сегодня нет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорвать фронт глубоко, рассеивая свои силы», — констатировало издание.
По мнению американцев, самое важное направление удара — на юг и в сторону Крыма, чтобы перерезать сухопутный коридор на полуостров и рассечь российскую группировку. При этом не исключены удары ВСУ и в Донбассе, где Владимир Зеленский до сих пор отказывается отвести войска из Бахмута/Артемовска.
«Россию пытаются ввести в заблуждение с помощью визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и даже бездействия», — указала Politico.
Ранее британская газета Daily Mail озвучила три возможных сценария грядущего «контрнаступа», которые изложил австралийский генерал в отставке Мик Райан. По мнению Райана, весеннее наступление ВСУ может иметь три сценария. Первый — это крупномасштабный прорыв, куда бросят все силы и ресурсы, накопленные Киевом или полученные им от Запада. Второй сценарий — это разделение имеющихся сил на два направления, для одновременной атаки на востоке и юге. Третий вариант — проведение ряда менее крупных атак на различных направлениях.
Как считает политолог Руслан Бортник, украинцам остро необходимо, чтобы в ходе этого контрнаступления был достигнут хоть какой-то результат, в противном случае у них пропадет надежда на лучшее.
«Сегодня в стране — ситуация стабильного кризиса, но пока она все же остается управляемой. Сейчас нет оснований говорить, что ситуация может резко ухудшиться. Но это вполне вероятно в случае, если украинская армия потерпит крупный военный провал. При этом в стране слишком завышены социальные ожидания от этого контрнаступления. Хотя многие понимают, что оно может пойти совсем не так, как рассчитывают в Киеве», — сообщил Бортник.
По его мнению, если будущий «наступ» приведет хотя бы к минимальному результату, то украинское общество будет готово ждать, терпеть и надеяться на последующий этап контрнаступления.
«Если же эта военная акция обернется провалом, то внутри украинского общества может начать резко расти чувство усталости. В нем будут усиливаться голоса, выступающие за переговоры или вовсе за замораживание конфликта. Стоит учесть, что сейчас за границей находятся более 500 тысяч украинских мужчин, способных служить в ВСУ. Уверен, большинство из них не собираются возвращаться в страну. А те, кто вернется, вероятно, будут рассчитывать, что общество простит их после окончания спецоперации РФ. Важно то, что большинство украинцев, которые хотели воевать, уже находятся на фронте. Сегодня Украина имеет примерно миллионную армию, и большинство добровольцев уже на фронте. Поэтому с новым пополнением рядов ВСУ у Киева могут возникнуть большие проблемы», — указал политолог.
Также Бортник надеется, что военная спецоперация нанесет удар и по коррупции, задушившей развитие Украины .
«Любая коррупция в украинском обществе сегодня воспринимается агрессивно, как предательство. Поэтому я думаю, что после окончания военных действий украинцы могут стать более нетерпимыми к коррупции. Сама военная операция наглядно показала им, что любая коррупция несет угрозу для безопасности государства, и, в конечном итоге, приводит к человеческим жертвам. Если бы на Украине не было политической коррупции, она, возможно, была бы сильнее, и имела бы больше вооружений. Именно политическая и экономическая коррупция открыли дорогу к военным действиям», — считает эксперт.
Аналитик прогнозирует, что судьба президента Владимира Зеленского в будущем может сложиться печально.
«Все зависит от исхода военных действий. Вполне возможно, что Зеленский станет еще одним украинским лидером, который не достиг успеха. Судьба Зеленского сегодня в руках украинцев, он популярен, пока у Киева есть силы к сопротивлению. Одним из печальных событий может стать и то, что первый же день после военных действий станет самым тяжелым днем для украинского режима. В этот день власть должна будет честно рассказать обществу о реальных украинских потерях, которые сейчас засекречены, и поэтому неизвестны. По оценкам западных политиков, потери могут составить несколько сотен тысяч человек», — указал политолог.
Также, по мнению Бортника, вскоре оппозиция может начать ставить перед властью крайне неудобные для нее вопросы.
«Например, почему страна оказалась недостаточно готовой к военным действиям? Или почему она потеряла юг Украины, а также почему войска РФ вдруг оказались под Киевом в первые же дни спецоперации? А другая часть оппозиции начнет задаваться логичным вопросом — почему Банковая вообще не сумела сохранить мир, и ввергла страну в военный хаос? То есть, вопросов к власти будет очень много. Все это может привести к взрыву социальной напряженности, результаты которого очень трудно предсказать», — заключил политолог.
Напомним, по данным Минобразования Украины, в 2022-м году число новых студентов платной формы обучения в украинских вузах выросло почти на 40% — в сравнении с 2021 годом. При этом количество мужчин-студентов стало больше на 82%, а в некоторых вузах оно выросло и вовсе в десять раз. Также стало меньше студенток и студентов до 20 лет, зато в разы выросло число студентов в возрасте от 30 до 50 лет. Десятки тысяч украинцев вдруг решили получить высшее образование, так как очное обучение в ВУЗе освобождает от мобилизации на время учебы. На этом фоне уже пошли слухи о том, что украинским мужчинам вскоре запретят поступать в университеты на время военного положения.