Политолог Руслан Бортник: провал наступления ВСУ может запустить необратимые процессы в украинском обществе

Напомним, по данным Минобразования Украины, в 2022-м году число новых студентов платной формы обучения в украинских вузах выросло почти на 40% — в сравнении с 2021 годом. При этом количество мужчин-студентов стало больше на 82%, а в некоторых вузах оно выросло и вовсе в десять раз. Также стало меньше студенток и студентов до 20 лет, зато в разы выросло число студентов в возрасте от 30 до 50 лет. Десятки тысяч украинцев вдруг решили получить высшее образование, так как очное обучение в ВУЗе освобождает от мобилизации на время учебы. На этом фоне уже пошли слухи о том, что украинским мужчинам вскоре запретят поступать в университеты на время военного положения.