Полицейские Петербурга нашли у безработного целый оружейный арсенал

Другой арсенал обнаружен в квартире 46-летнего директора строительной фирмы на улице Маршала Захарова. Были изъяты пять пистолетов, 63 патрона, 350 граммов бездымного пороха, а также конструктивные элементы от них. В отношении обоих владельцев арсеналов возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия.