Полицейские Петербурга нашли у безработного целый оружейный арсенал

Уголовный розыск обнаружил два оружейных арсенала на юго-западе Петербурга, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
Полицейские вместе с коллегами из регионального УФСБ России провели операцию «Оружие». В ходе нее они нашли в Красносельском районе два нелегальных арсенала с оружием и боеприпасами.
Один арсенал был найден в квартире 50-летнего неработающего уроженца Ленинграда. В его квартире на улице Летчика Пилютова полицейские изъяли два пистолета, карабин, ракетницу, 312 патронов различного калибр и 30 единиц составных частей «огнестрела».
Другой арсенал обнаружен в квартире 46-летнего директора строительной фирмы на улице Маршала Захарова. Были изъяты пять пистолетов, 63 патрона, 350 граммов бездымного пороха, а также конструктивные элементы от них. В отношении обоих владельцев арсеналов возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия.
Ранее полицейские Ленобласти нашли целый арсенал оружия в доме мужчины, который обвиняется в убийстве безработного.