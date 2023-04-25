Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о старте заседания СБ ООН с Сергеем Лавровым во главе

Глава МИД РФ Сергей Лавров председательствует на заседании СБ ООН. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Новость о визите главного дипломата страны на мероприятие она опубликовала в своем официальном Telegram-канале. Помимо этого, она поделилась фотографией зала, где заметны представители стран-участников события, а также переводчики и другой вспомогательный персонал.
Стоит отметить, что в зале не оказалось главы МИД Германии Анналены Бербок. Ранее, как сообщает Bild, она демонстративно проигнорировала заседание. По данным издания, она намеренно отказалась «слушать Лаврова». Вместо этого министр занялась вопросом репатриации граждан Судана.
Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что Совбез ООН показал, какие государства настроены на конструктивный диалог, а кто может «устроить балаган».