Reuters: В офисе украинского президента отрицают причастность Киева к атаке на флот РФ

По словам политика, подобная провокация невыгодна Киеву так как угрожает перспективам зерновой сделки. Также он отверг обвинения Минообороны России о попытках украинских военных атаковать российские корабли в Черном море. Подоляк отметил, что продление инициативы ООН о безопасном транспорте зерна возможно только при оказании давления на Москву со стороны мировых лидеров.