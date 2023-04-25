Reuters: В офисе украинского президента отрицают причастность Киева к атаке на флот РФ

Украина не имеет отношения к диверсии против Черноморского флота России в Севастополе, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters.
По словам политика, подобная провокация невыгодна Киеву так как угрожает перспективам зерновой сделки. Также он отверг обвинения Минообороны России о попытках украинских военных атаковать российские корабли в Черном море. Подоляк отметил, что продление инициативы ООН о безопасном транспорте зерна возможно только при оказании давления на Москву со стороны мировых лидеров.
Ранее RT сообщил о реакции Минобороны РФ на атаки крымских военных объектов. Согласно заявлению ведомства, «террористические действия» Киева угрожают продлению зерновой сделки.