Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Reuters: В офисе украинского президента отрицают причастность Киева к атаке на флот РФ

Политика
Reuters: В офисе украинского президента отрицают причастность Киева к атаке на флот РФ

Украина не имеет отношения к диверсии против Черноморского флота России в Севастополе, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters.

По словам политика, подобная провокация невыгодна Киеву так как угрожает перспективам зерновой сделки. Также он отверг обвинения Минообороны России о попытках украинских военных атаковать российские корабли в Черном море. Подоляк отметил, что продление инициативы ООН о безопасном транспорте зерна возможно только при оказании давления на Москву со стороны мировых лидеров.

Ранее RT сообщил о реакции Минобороны РФ на атаки крымских военных объектов. Согласно заявлению ведомства, «террористические действия» Киева угрожают продлению зерновой сделки.
черноморский флот рф атака всу севастополь
Военкоры ФАН