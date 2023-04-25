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Власти Риги решили снести памятник Пушкину из-за страха, что он станет местом притяжения людей на 9 Мая

Общество
Власти Риги решили снести памятник Пушкину из-за страха, что он станет местом притяжения людей на 9 Мая

Памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину вызвал страху у парламентариев в Риге. Власти латвийской столицы намерены снести монумент.

Демонтаж памятника поддержала коалиция Рижской думы. Парламентарии опасаются, что он станет местом притяжения местных жителей на 9 Мая.

Латвийские депутаты также не скрывают, что торопятся со сносом монумента. Рижские власти хотят осуществить задуманное до 4 мая, объясняя это празднованием Дня восстановления независимости республики.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее прокомментировала издевательства силовиков над арестованной в Латвии российской активисткой Татьяной Андриец.
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