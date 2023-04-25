Россия и ОАЭ могут провести товарищеский матч между сборными по футболу

Россия и Объединенные Арабские Эмираты изучат возможности для организации товарищеского матча между сборными по футболу. Ожидается, что игра состоится летом 2023 года.
Как стало известно, стороны приступят к обсуждению данной инициативы в ближайшее время. Об этом говорится в материале портала Sport24 со ссылкой на источник.
«После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае, будут организованы переговоры по этому вопросу», — указал собеседник агентства.
При этом он не исключил, что матч пройдет в Абу-Даби в конце июня или начале июля. Если соответствующие даты окажутся неподходящими, встреча состоится осенью во время международного перерыва на игры национальных команд.
Ранее экс-капитана российской сборной Артема Дзюбу призвали быть скромнее. Действия нападающего московского «Локомотива» раскритиковал его детский тренер Александр Шупляков.