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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП под Тосно в Ленобласти

Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП под Тосно в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной дорожной аварии в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. ДТП произошло на 646 километре трассы М-10 в 00:05 вторника.

В результате аварии на месте происшествия скончалась 15-летняя пассажирка автомобиля Škoda Superb. 36-летняя пассажирка иномарки госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель машины и шестилетний ребенок госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Устанавливаются виновники инцидента.

Ранее после ДТП в Ленобласти погибла женщина, два человека пострадали. Инцидент произошел на автодороге «Нарва».
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