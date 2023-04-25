Невыплаченные долги, контрнаступление, польское будущее: чего ждать от властей Украины

Все это создает предпосылки для того, чтобы Запад мог ухватиться за какой бы то ни было проступок со стороны Киева, чтобы использовать его как повод к отказу от продолжения поддержки. Это актуально ввиду того, что любой шаг сейчас может спровоцировать общеевропейскую войну.