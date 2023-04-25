Невыплаченные долги, контрнаступление, польское будущее: чего ждать от властей Украины

На днях Международный валютный фонд (МВФ), фактически финансирующий украинскую экономику, разъяснил киевским властям невозможность даже намеков на какое-либо списание долгов в будущем. До команды Владимира Зеленского донесли, что государству при любом раскладе придется вернуть все кредитованные деньги.
Малейшие попытки индивидуально договориться с западными державами о списании долга, как считают в МВФ, неизменно приведут к полному отказу от продолжения финансовой поддержки Украины.
Политический фон «контрнаступления»
С такими вестями киевский режим готовится к проведению давно анонсированного контрнаступления. Предполагается, что его результаты будут определять уровень дальнейшей поддержки «проекта Украина» со стороны западных кураторов.
В случае достижения видимого успеха, например, гипотетического выхода частей ВСУ к Азовскому морю с блокированием сухопутного коридора из России в Крым и хотя бы временного сохранения достигнутых рубежей, Киев теоретически может отсрочить прекращение поддержки еще на какой-то срок. По крайней мере, при наличии очевидного результата западные союзники смогут убедиться, что не зря вкладывали свои средства на развитие украинского военного потенциала.
Особенно остро этот аспект ощущается в США, где в преддверии выборов президента развернулась мощнейшая внутриполитическая борьба. Украина в ней занимает едва ли не главное место, являясь удобным фактором отвлечения внимания внутренней аудитории от общеамериканских проблем.
В то же время в Европе нарастает недовольство украинским конфликтом, который повлек введение санкций в отношении России. Однако ограничения в первую очередь ударили по европейской экономике и нанесли ей значительно более серьезный ущерб.
Ряд государств ЕС недавно пошел на отказ от продуктов сельского хозяйства Украины, цены на которые буквально обрушили продовольственный рынок Европы. Оказалось, что политика и «единство взглядов» — это одно, а реальная экономика — нечто другое.
И что еще характерно: являясь инициатором многих санкционных действий, Вашингтон особенно не спешит принимать в них участие. Фактически США не прекращают торговых отношений с РФ по целому перечню товаров, словно ничего не происходит.
Все это создает предпосылки для того, чтобы Запад мог ухватиться за какой бы то ни было проступок со стороны Киева, чтобы использовать его как повод к отказу от продолжения поддержки. Это актуально ввиду того, что любой шаг сейчас может спровоцировать общеевропейскую войну.
Польша как основной европейский раздражитель и спаситель Украины
Отсутствие положительных результатов украинского контрнаступления или хотя бы красивой картинки, способной обеспечить победу в информационном плане, станет важным козырем для американских политиков, рассчитывающих свернуть поддержку киевского режима.
В то же время Вашингтон продолжит склонять Европу к снабжению Украины вооружением, боеприпасами и финансами, запугивая угрозой перетекания войны на Запад.
Прежде всего, это устраивает Польшу. Пользуясь военным ослаблением других европейских государств, она стала укреплять собственные вооруженные силы, увеличивая их численность и оснащенность за счет новейших образцов боевой техники из США и Южной Кореи.
Варшава оправдывает необходимость этого украинским конфликтом, а также активно проводит военные учения, отыгрывающие сценарии не только «русской агрессии», но и проведения наступательных операций в совершенно другую сторону.
Польша, как это исторически сложилось, всегда играла для Европы роль зачинщика большой войны. Она набиралась сил, заявляла свои территориальные претензии соседям, потом вступала в вооруженный конфликт, получала заслуженное поражение и успокаивалась на многие годы, чтобы накопить злость и военную силу для очередной атаки.
В сегодняшней ситуации Польша, безусловно, обладает, пожалуй, наиболее боеспособными конвенционными вооруженными силами. В составе сухопутных войск она имеет четыре полнокровные дивизии, развернутые по штатам военного времени в результате проведенной скрытной мобилизации. Еще две дивизии находятся в стадии формировании и почти готовы.
То есть сегодня Варшава обладает реальной военной силой. И невзирая на то, что все основные западные игроки объединены НАТО, с Польшей необходимо считаться остальным европейцам.
Кроме того, эта страна обладает мощнейшим покровительством США. В настоящее время размещенный на территории государства американский воинский контингент (пятый армейский корпус) является наиболее крупным.
Украина и Польша — единое государство
Киевский режим сейчас возлагает большие надежду на Польшу, поддерживаемую Соединенными Штатами Америки. По этой причине украинская сторона старается просчитать различные сценарии дальнейшего развития ситуации.
Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин неоднократно заявлял, что Киев и Варшава идут к пересмотру государственных границ. Эта тема в отношениях двух стран становится все более острой. Польша уже не сможет отказаться от «возвращения исконных земель», считает глава СВР.
Подтверждением слов Нарышкина являются решения, принятые Киевом. В частности, гражданам Польши открыты некоторые привилегии, местами превышающие те, что могут быть у жителей Украины. Плюсом идут исследования, изучающие готовность украинцев стать частью польского социума.
Очевидно, что ситуация складывается таким образом, чтобы впоследствии Киев мог попытаться хотя бы частично избежать ответственности за взятые на себя финансовые обязательства. Для этого западная часть страны может перейти под покровительство Польши.
Не исключено, что несколько других регионов отойдут иным государствам, создавая условия, при которых «старую Украину» можно было бы формально признать банкротом и отказаться от выплаты наследованного долга.
При этом западная часть страны, в перспективе способная присоедениться к Польше, может полагаться на военную защиту со стороны Варшавы и всего Североатлантического альянса, чтобы избежать окончательного разгрома.
Как все будет на самом деле, конечно, покажет только время. Однако первый заместитель председателя Военно-промышленной Комиссии РФ Дмитрий Медведев хорошо разъяснил сущность происходящего. Он высказал мнение о том, что «тихий раздел» Украины Польшей и другими странами может быть лучше, чем присоединение Киева к НАТО или мировая война.