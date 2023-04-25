Америку ждет битва антирейтингов: политолог Иван Скориков о выдвижении Байдена кандидатом в президенты

Как выразился эксперт, Америку ждет битва антирейтингов. Причем Байден может даже сойти с дистанции, несмотря на всю мощь его административной, финансовой и медийной машины, просто не выдержав жесточайшей кампании по физиологическим причинам. И тут дело даже не возрасте, хотя и он отпугивает часть избирателей, — Трамп ненамного младше. По мнению собеседника ФАН, больше всего избиратели сомневаются в физических, психических и интеллектуальных способностях действующего лидера США.