Америку ждет битва антирейтингов: политолог Иван Скориков о выдвижении Байдена кандидатом в президенты

Предстоящая президентская гонка между Джо Байденом и Дональдом Трампом в США грозит обернуться битвой антирейтингов, уверен заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.
По его мнению, республиканцы в качестве оружия будут использовать сомнительные физические, психические и интеллектуальные способности действующего лидера США. Демократы, в свою очередь, сделают ставку на обвинениях Трампа в «сексизме», «расизме» и «симпатии» к президенту РФ Владимиру Путину.
«В избирательную кампанию Байден идет с популистской риторикой защиты «святая святых» — американской демократии, обвиняя «поправших ее» оппонентов. Не случайно его предвыборный ролик начинается с кадров штурма Капитолия трампистами. Это очевидная негативная повестка. Байден снова решил играть на антирейтинге Трампа: запугать американцев «радикалом», «расистом», «сексистом», «путинистом» и так далее», — считает политолог.
При этом он отметил, что Трамп также будет играть на антирейтинге Байдена. Это логично поскольку уже известен следующий факт — более уже более 60% граждан США избирательного возраста не хотят снова видеть последнего президентом.
По мнению Скорикова, демократы сделали двойную ошибку: первая — выбор Байдена в качестве основного кандидата, вторая — оставив нынешнего президента в качестве ключевой фигуры, они даже не подумали сменить кандидата в вице-президенты.
«На мой взгляд, если демократы уж и решили идти в бой под флагом Байдена, то надо было хотя бы сменить кандидата в вице-президенты, раскручивая тандем опытного старца и свежего, нового, молодого политика. Однако, действующая вице-президент Камала Харисс уже заявила, что будет снова выдвигаться с Байденом», — пояснил Скориков.
Как выразился эксперт, Америку ждет битва антирейтингов. Причем Байден может даже сойти с дистанции, несмотря на всю мощь его административной, финансовой и медийной машины, просто не выдержав жесточайшей кампании по физиологическим причинам. И тут дело даже не возрасте, хотя и он отпугивает часть избирателей, — Трамп ненамного младше. По мнению собеседника ФАН, больше всего избиратели сомневаются в физических, психических и интеллектуальных способностях действующего лидера США.
«Есть мнение, что любой кандидат от республиканцев, кроме Трампа, легко победил бы Байдена ввиду отсутствия антирейтинга. Однако среди республиканцев фигура Трампа популярней конкурентов. К тому же многие избиратели жаждут реванша. Логика нового кандидата без жуткого антирейтинга справедлива и для демократов. Но старые американские элиты все еще не готовы уступить молодым и дерзким», — резюмировал Скориков.
В заключение собеседник ФАН добавил, что «украинский вопрос» останется одним из ключевых для Байденав в предстоящей президентской гонке. Американцам попытаются внушить, что внутреннее единство зависит от внешнего, поэтому продолжат транслировать следующий нарратив: Путин — это такая же «угроза демократии» во всем мире, как якобы симпатизирующий ему Трамп – «угроза демократии» в Америке.
Ранее лидер США Джо Байден официально объявил о своем участии в грядущих президентских выборах. Они запланированы на 2024 год. Вице-премьер Соединенных Штатов Камала Харрис также заявила о намерении выдвигаться в качестве кандидата на занимаемую ей сейчас должность в тандеме с Байденом.