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Администрация одной из школ Петербурга похитила более 28 миллионов рублей из бюджета на найме «мертвых душ»

Происшествия
Администрация одной из школ Петербурга похитила более 28 миллионов рублей из бюджета на найме «мертвых душ»

Экономическая полиция выявила схему работников одной из школ Калининского района Петербурга. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. По версии ведомства, администрация нанимала «мертвые души», чтобы освоить средства из бюджета.

Представители учреждения занимались подобной деятельностью с 2011 года. На вакансии устраивались родственники и близкие знакомые управляющих, которые по факту там не работали.

В результате этого директор и три ее заместителя смогли похитить более 28 миллионов рублей из бюджета города. Осуществлять махинации им помогала представитель регионального законодательного органа, курирующая вопросы образования в районе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Они провели обыски и изъяли банковские карты, документы и прочее.

Стоит отметить, что СМИ Петербурга нередко указывают на повышение уровня коррупции после начала губернаторского срока Александра Беглова. Ранее более 700 тыс. горожан высказались в поддержку отставки градоначальника.
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