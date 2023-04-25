Глава МИД Германии Бербок демонстративно не приехала на заседание ООН во главе с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок демонстративно проигнорировала заседание Совета безопасности ООН, на котором выступал российский глава МИД Сергей Лавров, сообщает Bild.
Бербок пригласили на заседание Совбеза ООН, однако вместо этого она занялась репатриацией граждан Германии из Судана, в котором идут вооруженные бои. Газета написала, что министр «намеренно отказалась слушать Лаврова».
Германский министр выступает за регулирование конфликта мирным путем в Судане. Она заявила, что стороны должны прекратить огонь. В то же время Лавров на заседании в ООН выступил с речью о том, что Запад повсюду пытается навязать свои устои и контроль.
Ранее сообщалось, что Бербок назвала «кошмаром» возможность вооруженной эскалации вокруг острова Тайвань.