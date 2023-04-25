Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Годовалый ребенок попал в больницу из-за отравления жевательным табаком

Происшествия
Годовалый ребенок попал в больницу из-за отравления жевательным табаком

В московскую больницу поступил ребенок из Коптево, отравившийся снюсом (жевательный табак — Прим. ред). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно сообщению, малыша осмотрели врачи. После токсикологической экспертизы медики установили, что ребенок отравился никотином. Информации о том, как табак попал в организм ребенка, пока не известно.

По словам родителей мальчика, ребенок проглотил снюс. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, добавили авторы канала.

Ранее RT сообщал о поступлении 13-летнего подростка в реанимацию челябинской больницы из-за отравления вейпом. Об инциденте сообщила его сестра.
отравление снюс ребенок
Военкоры ФАН