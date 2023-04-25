Спикер палаты представителей США Маккарти: Президенту Байдену следует подумать о будущем Америки, а не о себе

Президенту США Джо Байдену следует сконцентрировать внимание на будущем Америки, а не на своей политической карьере. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти.
Таким образом Маккарти прокомментировал заявление Байдена о намерении баллотироваться на второй срок. Кроме того, спикер призвал президента сесть за стол переговоров по вопросу потолка государственного долга.
«Я знаю, что сегодня президент Байден, по-видимому, сосредоточен на своем собственном политическом будущем, но он должен быть сосредоточен на будущем Америки», — написал Маккарти в своих соцсетях.
Ранее конгрессвумен и член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин назвала президента Байдена худшим главой государства в истории США. Она также отметила, что ее партия намерена доказать коррумпированность действующего главы государства.